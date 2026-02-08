هدف بيراميدز الأول ضد ريفيرز يونايتد - مصطفى فتحي (دوري أبطال إفريقيا)

الأحد، 08 فبراير 2026 - 20:07

2/8/2026 8:07:30 PM هدف بيراميدز الأول ضد ريفيرز يونايتد - مصطفى فتحي (دوري أبطال إفريقيا)

هدف بيراميدز الأول ضد ريفيرز يونايتد - مصطفى فتحي (دوري أبطال إفريقيا)

مصطفى فتحي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
هدف بيراميدز الثالث ضد ريفيرز - عوده فاخوري (دوري أبطال إفريقيا) هدف بيراميدز الثاني ضد ريفيرز - مروان حمدي (دوري أبطال إفريقيا) ملخص فوز الزمالك على المصري 2-1 (الكونفدرالية) ملخص تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز 1-1 (دوري أبطال إفريقيا) هدف بيراميدز الأول ضد نهضة بركان - محمود زلاكة (دوري أبطال إفريقيا) هدف بيراميدز الثالث ضد نهضة بركان - أحمد عاطف قطة (دوري أبطال إفريقيا) هدف فوز الجيش الملكي على شبيبة القبائل - حمزة خابا (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثاني في يانج أفريكانز - تريزيجيه (دوري أبطال إفريقيا)
أخر الأخبار
كرة صالات – منتخب مصر يتأهل إلى أمم إفريقيا للمرة الثامنة في التاريخ 33 ثاتيه | منتخب مصر
كيفو: مواجهة يوفنتوس؟ لا يهم أمام من نحصد النقاط 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
جرافينبيرخ: دفعنا ثمن لحظة واحدة الخسارة أمام مانشستر سيتي 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أربيلوا: إذا كان بإمكان أي لاعب التفوق على كريستيانو فهو كيليان مبابي 7 دقيقة | الدوري الإسباني
فان دايك: ركلة الجزاء غيرت مسار المباراة ضد مانشستر سيتي 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بدون فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على فالنسيا في ميستايا 37 دقيقة | الدوري الإسباني
يوفنتوس يفلت من الخسارة أمام لاتسيو ويتعادل في +90 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد الخسارة من الملعب المالي.. الترجي يعلن رحيل مدربه 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 3 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 4 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي
/videos/49961/هدف-بيراميدز-الأول-ضد-ريفيرز-يونايتد-مصطفى-فتحي-دوري-أبطال-إفريقيا