هدف أرسنال أمام تشيلسي - كاي هافيرتز (كأس الرابطة الإنجليزية)
الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 00:07
🚨🚨🚨🚨 آرسنال يبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ✅— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 3, 2026
شاهد هدف الغانرز في الرمق الأخير من المباراة 🔥⚽️#كأس_الرابطة_الإنجليزية pic.twitter.com/FeTcZkpHgO
