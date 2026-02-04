هدف أرسنال أمام تشيلسي - كاي هافيرتز (كأس الرابطة الإنجليزية)

الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 00:07

2/4/2026 12:07:48 AM هدف أرسنال أمام تشيلسي - كاي هافيرتز (كأس الرابطة الإنجليزية)

هدف أرسنال أمام تشيلسي - كاي هافيرتز (كأس الرابطة الإنجليزية)

أرسنال هافيرتز
نرشح لكم
ملخص تعادل مانشستر سيتي مع توتنام 2-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على فولام 3-2 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول في توتنام - ريان شرقي (الدوري الإنجليزي) مشادة وطرد في مباراة تشيلسي ووست هام (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الثاني في وست هام - كوكوريا (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثالث ضد أرسنال - كونيا (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد أرسنال - دورجو (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون 2-0 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
أهلا بالفدائي.. غزل المحلة يضم جناح فلسطيني في صفقة انتقال حر 5 ساعة | ميركاتو
بمشاركة نجوم الكرة.. انطلاق النسخة الثالثة من "Football Access Summit" 5 ساعة | الكرة المصرية
بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي 5 ساعة | سعودي في الجول
تقرير: سيرجيو راموس حل مطروح داخل إشبيلية 5 ساعة | الدوري الإسباني
انتهت الأزمة.. اتحاد جدة السعودي يعلن رحيل كانتي 6 ساعة | ميركاتو
رغم إعلان فنربخشة فشل الصفقة.. اتحاد جدة يضم النصيري 6 ساعة | سعودي في الجول
لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة 6 ساعة | الدوري الإسباني
برشلونة ينجو من مفاجآت الكأس ويهزم قاهر ريال مدريد 6 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/videos/49944/هدف-أرسنال-أمام-تشيلسي-كاي-هافيرتز-كأس-الرابطة-الإنجليزية