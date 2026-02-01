هدف بيراميدز الثالث ضد نهضة بركان - أحمد عاطف قطة (دوري أبطال إفريقيا)

الأحد، 01 فبراير 2026 - 20:13

2/1/2026 8:13:22 PM هدف بيراميدز الثالث ضد نهضة بركان - ناصر ماهر (دوري أبطال إفريقيا)

هدف بيراميدز الثالث ضد نهضة بركان - ناصر ماهر (دوري أبطال إفريقيا)

هدف بيراميدز الثالث ضد نهضة بركان - ناصر ماهر (دوري أبطال إفريقيا)
نرشح لكم
ملخص فوز الزمالك على المصري 2-1 (الكونفدرالية) ملخص تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز 1-1 (دوري أبطال إفريقيا) هدف بيراميدز الأول ضد نهضة بركان - محمود زلاكة (دوري أبطال إفريقيا) هدف فوز الجيش الملكي على شبيبة القبائل - حمزة خابا (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثاني في يانج أفريكانز - تريزيجيه (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الأول في يانج أفريكانز - تريزيجيه (دوري أبطال إفريقيا) تتويج السنغال بلقب أمم إفريقيا 2025 حفل ختام أمم إفريقيا 2025
أخر الأخبار
تقرير: القبض على المسؤول عن إلقاء المفرقعة على أوديرو 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للأندية للسيدات - أرسنال بطل النسخة الأولى بعد فوز شاق على كورينثيانز 3 ساعة | رياضة نسائية
رغم طرد حكيمي.. باريس سان جيرمان يستعيد الصدارة بفوز صعب على ستراسبورج 3 ساعة | الكرة الأوروبية
عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
تأثير سباليتي مستمر.. يوفنتوس يكتسح بارما برباعية ويرتقي للمركز الرابع 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الدنمارك تتعلي منصات تتويج أوروبا بعد غياب 14 عاما على حساب ألمانيا 3 ساعة | رياضات أخرى
عمر كمال يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وعرض بيراميدز وخلاف حسام حسن 3 ساعة | الدوري المصري
معتمد جمال: عندما يسجل بيزيرا وبانزا ستكون الأمور أفضل 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/videos/49925/هدف-بيراميدز-الثالث-ضد-نهضة-بركان-أحمد-عاطف-قطة-دوري-أبطال-إفريقيا