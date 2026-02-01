هدف مانشستر سيتي الأول في توتنام - ريان شرقي (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 01 فبراير 2026 - 20:02
لم يتأخر كثيراً! ريان شرقي يزور شباك توتنهام ويمنح التقدم لـمانشستر سيتي.— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2026
القمة تشتعل منذ البداية! 🚀⚽#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_مانشسترسيتي pic.twitter.com/KBS0H9G7OX
هدف مانشستر سيتي الأول في توتنام - ريان شرقي (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
ملخص تعادل مانشستر سيتي مع توتنام 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على فولام 3-2 (الدوري الإنجليزي) مشادة وطرد في مباراة تشيلسي ووست هام (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الثاني في وست هام - كوكوريا (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثالث ضد أرسنال - كونيا (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد أرسنال - دورجو (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الأول ضد أرسنال - مبومو (الدوري الإنجليزي)