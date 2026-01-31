هدف تشيلسي الثاني في وست هام - كوكوريا (الدوري الإنجليزي)
السبت، 31 يناير 2026 - 21:39
مارك كوكورييا يدرك التعادل لتشلسي أمام ويست هام يونايتد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/PNvG2FYjhI— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 31, 2026
