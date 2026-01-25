ملخص فوز يوفنتوس على نابولي 3-0 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 25 يناير 2026 - 23:19

1/25/2026 11:19:11 PM ملخص فوز يوفنتوس على نابولي 3-0 (الدوري الإيطالي)

ملخص فوز يوفنتوس على نابولي 3-0 (الدوري الإيطالي)

يوفنتوس نابولي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
هدفا تعادل ميلان مع روما 1-1 (الدوري الإيطالي) هدف مانشستر يونايتد الثالث ضد أرسنال - كونيا (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد أرسنال - دورجو (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الأول ضد أرسنال - مبومو (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الأول ضد مانشستر يونايتد - ليساندرو مارتينيز(الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أوجسبورج على بايرن ميونيخ 2-1 (الدوري الألماني) أهداف فوز كومو على تورينو 6-0 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
لصالح إنتر.. ماينيان يتألق ويقود ميلان للتعادل مع روما 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيراميكا يضم الشيات من جمهورية شبين ساعة | الدوري المصري
بمشاركة زياش وبن يدر.. الوداد يهزم مانياما الكونغولي في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - معتمد جمال: كايد لم يعترض على خروجه.. وهدفنا صدارة المجموعة ساعة | الكرة الإفريقية
الدرندلي: حسام حسن طلب الحصول على فترة أطول لمعسكر المنتخب قبل كأس العالم ساعة | منتخب مصر
الكونفدرالية - الكوكي: كان ينقصنا التركيز للتسجيل في الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - الدباغ: لهذه الأسباب لم نظهر بالشكل الأمثل ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم صلاح: الغيابات أثرت على الزمالك أمام المصري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 3 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/videos/49885/ملخص-فوز-يوفنتوس-على-نابولي-3-0-الدوري-الإيطالي