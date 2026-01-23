هدف الأهلي الثاني في يانج أفريكانز - تريزيجيه (دوري أبطال إفريقيا)
الجمعة، 23 يناير 2026 - 20:07
شاهد هدف تريزيغيه الثاني في شباك يانغ أفريكانز#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/yPqe5lCZte— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2026
