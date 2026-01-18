إهدار براهيم دياز لركلة جزاء ضد السنغال (نهائي أمم إفريقيا)
الأحد، 18 يناير 2026 - 23:20
Wow.— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 18, 2026
After an extraordinarily long delay, Brahim Diaz does THIS from the penalty spot 🤯
Extra-time awaits ⏱️#AFCONFinal | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/mrqjxO0HV9
إهدار براهيم دياز لركلة جزاء ضد السنغال (نهائي أمم إفريقيا)
نرشح لكم
تتويج السنغال بلقب أمم إفريقيا 2025 إهدار ندياي لاعب السنغال أمام المرمى الخالي ضد المغرب (أمم إفريقيا) هدف السنغال الأول في المغرب - بابي جي (أمم إفريقيا) حفل ختام أمم إفريقيا 2025 مؤتمر حسام حسن بعد مباراة نيجيريا (أمم إفريقيا) خسارة مصر من نيجيريا بركلات الترجيح 4-2 (أمم إفريقيا) ملخص فوز المغرب على نيحيريا 0 (4-2) 0 (أمم إفريقيا) ملخص فوز السنغال على مصر 1-0 (أمم إفريقيا)