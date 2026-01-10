ملخص فوز ريكسهام على نوتنجهام فورست 3 (4-3) 3 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

السبت، 10 يناير 2026 - 20:02

1/10/2026 8:02:09 PM ملخص فوز ريكسهام على نوتنجهام فورست 3 (4-3) 3 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

ملخص فوز ريكسهام على نوتنجهام فورست 3 (4-3) 3 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

ريكسهام نوتنجهام فورست كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
ملخص فوز مانشستر سيتي على إكيستر 10-1 (كأس الاتحاد الإنجليزي) ملخص فوز سندرلاند على إيفرتون 1 (3-0) 1 (كأس الاتحاد الإنجليزي) ملخص فوز ماكليسفيلد على كريستال بالاس 2-0 (كأس الاتحاد الإنجليزي) ملخص فوز نيوكاسل على ليدز 4-3 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل فولام مع ليفربول 2-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل تشيلسي مع مانشستر سيتي 1-1 (الدوري الإنجليزي) هدف تعادل تشيلسي في مانشستر سيتي - إنزو (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول في تشيلسي - ريندرز (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
روني: لا أستوعب فوزنا على كريستال بالاس.. واحتفال والدي لاعبنا المتوفي معنا رائع 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – أوسيمين: نحترم المغرب لكننا ضمن المرشحين للتتويج بالبطولة 41 دقيقة | أمم إفريقيا
كارباخال: أريد تخطي مودريتش بالتتويج بالسوبر.. ومبابي أفضل مهاجم في العالم 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – موعد مباراة المغرب ضد نيجيريا في نصف النهائي 56 دقيقة | أمم إفريقيا
لم يسجلها رياض ساعة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا – مصر (1)-(0) كوت ديفوار.. جووووووووووووووووول مرموش ساعة | أمم إفريقيا
تشكيل كوت ديفوار - لا تغييرات من فاي والقوة الضاربة تبدأ ضد مصر ساعة | أمم إفريقيا
تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/videos/49783/ملخص-فوز-ريكسهام-على-نوتنجهام-فورست-3-4-3-3-كأس-الاتحاد-الإنجليزي