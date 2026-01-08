ملخص فوز القادسية على النصر 2-1 (الدوري السعودي)

الخميس، 08 يناير 2026 - 23:14

1/8/2026 11:14:58 PM ملخص فوز القادسية على النصر 2-1 (الدوري السعودي)

ملخص فوز القادسية على النصر 2-1 (الدوري السعودي)

القادسية النصر الدوري السعودي
نرشح لكم
ملخص فوز الهلال أمام الحزم 3-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز اتحاد جدة على التعاون 1-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز أهلي جدة على النصر 3-2 (الدوري السعودي) ملخص فوز اتحاد جدة على نيوم 3-1 (الدوري السعودي) ملخص فوز الهلال على الخلود 3-1 (الدوري السعودي) ملخص تعادل الاتفاق مع النصر 2-2 (الدوري السعودي) ملخص فوز اتحاد جدة على الشباب 2-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز النصر على الأخدود 3-0 (الدوري السعودي)
أخر الأخبار
سيميوني: ماذا حدث مع فينيسيوس؟ ذاكرتي تفقد بعض الأحداث لم أقل شيئا 6 ساعة | الدوري الإسباني
كأس عاصمة مصر - السيد منير حكم مباراة فاركو ضد الأهلي 6 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - نديدي يتعهد بدفع المكافآت المتأخرة لزملائه من جيبه الشخصي قبل لقاء الجزائر 7 ساعة | أمم إفريقيا
أحمد سليمان: فوجئت بتعيين معتمد جمال مدربا لـ الزمالك.. وسأتحدث في الوقت المناسب 7 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - للمباراة الثانية على التوالي مع مالي.. كاف يعلن حكام مباراتي الجمعة في ربع النهائي 7 ساعة | أمم إفريقيا
كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا 7 ساعة | كرة يد
مؤتمر ألونسو: موقف مبابي من الكلاسيكو.. وما حدث من سيميوني غير مقبول 7 ساعة | الدوري الإسباني
ميلان يفرط في نقطتين أمام جنوى 7 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 رفقا بـ الشوالي
/videos/49772/ملخص-فوز-القادسية-على-النصر-2-1-الدوري-السعودي