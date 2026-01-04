هدف ريال بيتيس الأول ضد ريال مدريد - كوتشو هيرنانديز (الدوري الإسباني)
الأحد، 04 يناير 2026 - 19:34
كوتشو هيرنانديز يراوغ ببراعة ويحرز الهدف الأول لريال بيتيس! ⚽— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 4, 2026
ريال مدريد 3️⃣ – 1️⃣ ريال بيتيس#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/mLarU8NP2Y
