ملخص فوز أرسنال على بورنموث 3-2 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 04 يناير 2026 - 00:12
Action-packed 💥— Arsenal (@Arsenal) January 3, 2026
Highlights from our 3-2 win over Bournemouth are now available, Gooners 🍿 pic.twitter.com/YLBdd9hOLI
