ملخص تعادل تشيلسي مع بورنموث 2-2 (الدوري الإنجليزي)
الخميس، 01 يناير 2026 - 00:39
ملخص تعادل تشيلسي مع بورنموث 2-2 (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على أستون فيلا 4-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على برايتون 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على ولفرهامبتون 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على إيفرتون 1-0 (الدوري الإنجليزي)