هدف الجزائر الأول في بوركينا فاسو - محرز (أمم إفريقيا)
الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 20:19
24'𝐆𝐎𝐀𝐋⚽️| Alegria 🇩🇿1-0🇧🇫 Burkina Faso— UBC UGANDA (@ubctvuganda) December 28, 2025
The Captain converts from the spot! #UBCAFCON25 #TotalEnergiesAFCON2025 #TECNOAI #TECNOAFCON2025 pic.twitter.com/fnVZCjZFlD
