هدف فوز السودان على غينيا الاستوائية (أمم إفريقيا)

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 19:16

12/28/2025 7:16:00 PM هدف فوز السودان على غينيا الاستوائية (أمم إفريقيا)

هدف فوز السودان على غينيا الاستوائية (أمم إفريقيا)

غينيا الاستوائية أمم إفريقيا السودان
نرشح لكم
ملخص فوز السودان على غينيا الاستوائية 1-0 (أمم إفريقيا) ملخص فوز موزمبيق على الجابون 3-2 (أمم إفريقيا) هدف الجزائر الأول في بوركينا فاسو - محرز (أمم إفريقيا) ملخص فوز أستون فيلا على تشيلسي 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل أوغندا ضد تنزانيا 1-1 (أمم إفريقيا) ملخص فوز نيجيريا على تونس 3-2 (أمم إفريقيا) هدف تونس الأول في نيجيريا - منتصر الطالبي (أمم إفريقيا) ملخص تعادل السنغال مع الكونغو الديمقراطية 1-1 (أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة 16 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة 36 دقيقة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا 38 دقيقة | الكرة المصرية
لا رب لهذه الأسرة 55 دقيقة | أمم إفريقيا
ما زالت في ميلانو.. إنتر يستعيد الصدارة بفوز صعب على أتالانتا 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – محرز: منتخب بوركينا فاسو لم يصنع أي فرص تذكر ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - بيتكوفيتش يشيد بـ بوركينا فاسو رغم الانتصار ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: ركلة الجزاء غيرت مجرى المباراة تماما أمام الجزائر ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/videos/49703/هدف-فوز-السودان-على-غينيا-الاستوائية-أمم-إفريقيا