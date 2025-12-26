ملخص تعادل أنجولا مع زيمبابوي 1-1 (أمم إفريقيا)
الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 21:05
ملخص تعادل أنجولا مع زيمبابوي 1-1 (أمم إفريقيا)
نرشح لكم
ملخص فوز مصر على جنوب إفريقيا 1-0 (أمم إفريقيا) أهداف الجولة الأولى لـ كأس أمم إفريقيا 2025 مؤتمر حسام حسن بعد الفوز على جنوب إفريقيا (أمم إفريقيا) ملخص فوز الكاميرون على الجابون 1-0 (أمم إفريقيا) ملخص فوز كوت ديفوار على موزمبيق 1-0 (أمم إفريقيا) ملخص فوز الجزائر على السودان 3-0 (أمم إفريقيا) ملخص فوز بوركينا فاسو على غينيا الاستوائية 2-1 (أمم إفريقيا) هدف الجزائر الثالث ضد السودان - محمد أمين عمورة (أمم إفريقيا)
أخر الأخبار
نقطة 55 دقيقة | أمم إفريقيا