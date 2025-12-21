ركلة جزاء سفيان رحيمي المهدرة ضد جزر القمر (أمم إفريقيا)
الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 22:04
سفيان رحيمي يهدر ركلة جزاء#كأس_أمم_أفريقيا— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2025
#AFCON2025 |#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/7p69hismCy
ركلة جزاء سفيان رحيمي المهدرة ضد جزر القمر (أمم إفريقيا)
نرشح لكم
ملخص فوز المغرب على جزر القمر 2-0 (أمم إفريقيا) هدف المغرب الأول ضد جزر القمر - براهيم دياز (أمم إفريقيا) نجوم إفريقية مثلت كريستال بالاس أفضل نجوم تشيلسي الأفارقة أفضل النجوم الأفارقة في تاريخ مانشستر سيتي أفضل اللاعبين الأفارقة في تاريخ مارسيليا نجوم أفارقة تتألق في سماء ليفربول أفضل اللاعبين الأفارقة في تاريخ باريس سان جيرمان