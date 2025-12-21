ملخص فوز أرسنال على إيفرتون 1-0 (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 21:50

12/21/2025 9:50:21 PM ملخص فوز أرسنال على إيفرتون 1-0 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز أرسنال على إيفرتون 1-0 (الدوري الإنجليزي)

الدوري الإنجليزي أرسنال إيفرتون
نرشح لكم
ملخص فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على وست هام 3-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل نيوكاسل مع تشيلسي 2-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على توتنام 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف توتنام الأول في ليفربول - ريتشارليسون (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني في توتنام - إيكيتيكي (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول في توتنام - إيزاك (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني ضد وست هام - رينيدرز (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
تيليجراف: ليفربول يسعى للتعاقد مع سيمينيو لتعويض إيزاك 8 دقيقة | ميركاتو
مباشر أمم إفريقيا - مالي (0)-(0) زامبيا.. زملاء ديانج يقتربون من التسجيل 54 دقيقة | أمم إفريقيا
تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع للمركز 35.. ولا تغييرات في القمة ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - أوسيمين: مستعدون للحرب.. ونتفهم إحباط الجماهير بسبب كأس العالم ساعة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - ديانج قائد مالي أساسيا.. وساكالا وداكا يقودان هجوم زامبيا ساعة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - صفقة الأهلي المحتملة.. بلعمري ينضم لمعسكر المغرب ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب نيجيريا: لا أهتم بمصير مستقبلي وتركيزي على الفوز فقط ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مؤتمر الطرابلسي: نعلم حجم الضغط على حسام حسن في مصر ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 2 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 3 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 4 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات
/videos/49625/ملخص-فوز-أرسنال-على-إيفرتون-1-0-الدوري-الإنجليزي