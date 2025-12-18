هدف الأردن الأول ضد المغرب - علي علوان (نهائي كأس العرب)

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 19:21

12/18/2025 7:21:30 PM هدف الأردن الأول ضد المغرب - علي علوان (نهائي كأس العرب)

هدف الأردن الأول ضد المغرب - علي علوان (نهائي كأس العرب)

الأردن المغرب نهائي كأس العرب علي علوان
نرشح لكم
ملخص فوز المغرب على الأردن 3-2 (نهائي كأس العرب) هدف المغرب الثالث ضد الأردن - حمد الله (نهائي كأس العرب) هدف المغرب الثاني ضد الأردن - حمد الله (نهائي كأس العرب) هدف المغرب الأول ضد الأردن - أسامة طنان (نهائي كأس العرب) ملخص فوز السعودية على فلسطين 2-1 (كأس العرب) ملخص فوز الجزائر على العراق 2-0 (كأس العرب) ملخص فوز البحرين على السودان 3-1 (كأس العرب) ملخص فوز الإمارات على الكويت 3-1 (كأس العرب)
أخر الأخبار
علوان الهداف وسيطرة مغربية على الجوائز الفردية لـ كأس العرب 2025 11 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - السكتيوي: الإخلاص والجدية في العمل تفوق الأفكار الفنية.. ومحظوظ بهؤلاء الرجال 22 دقيقة | كأس العرب
بذكريات نهائي كأس العالم.. المغرب بطل العرب في إثارة الـ 120 دقيقة ضد الأردن 53 دقيقة | كأس العرب
مباشر السوبر الإيطالي - ميلان (0)-(1) نابولي.. جووووول أوووووول ساعة | الكرة الأوروبية
كأس عاصمة مصر - التعادل الأول في المجموعة.. البنك ومودرن يتقاسمان النقاط ساعة | الكرة المصرية
تشكيل السوبر الإيطالي - بوليسيتش أساسي مع ميلان.. وهويلوند يقود هجوم نابولي ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - المصري الأول.. مهاب سعيد ينضم لـ كيل الألماني 2 ساعة | كرة يد
أمين عمر وعاشور يشاركان في معسكر الحكام المرشحين لـ كأس العالم 2026 2 ساعة | في المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 4 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر
/videos/49600/هدف-الأردن-الأول-ضد-المغرب-علي-علوان-نهائي-كأس-العرب