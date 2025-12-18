ملخص فوز نيوكاسل على فولام 2-1 (كأس الرابطة الإنجليزية)

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 01:19

12/18/2025 1:19:46 AM ملخص فوز نيوكاسل على فولام 2-1 (كأس الرابطة الإنجليزية)

ملخص فوز نيوكاسل على فولام 2-1 (كأس الرابطة الإنجليزية)

نيوكاسل فولام كأس الرابطة الإنجليزية
نرشح لكم
ملخص فوز تشيلسي على كارديف سيتي 3-1 (كأس الرابطة الإنجليزية) ملخص فوز مانشستر سيتي على برينتفود 2-0 (كأس الرابطة الإنجليزية) ملخص فوز ليفربول على برايتون 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشتسر سيتي الأول في كريستال بالاس - هالاند تحية جماهير ليفربول لـ محمد صلاح بعد مباراة برايتون هدف ليفربول الثاني في برايتون بصناعة صلاح (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أستون فيلا على أرسنال 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على سندرلاند 3-0 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
الاتحاد العربي يحتفي بمرور 50 عاما على تأسيسه بإقامة معرضا في الدوحة 10 دقيقة | الوطن العربي
لاعب غينيا الاستوائية السابق لـ في الجول: حان الوقت لتحقيق إنجاز بأمم إفريقيا 21 دقيقة | أمم إفريقيا
جوارديولا: لو كان مرموش معنا لما لعبت بهذه الطريقة أمام برينتفورد 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الـ 750 في مسيرة مورينيو.. بنفيكا يتأهل لربع نهائي كأس البرتغال ساعة | الكرة الأوروبية
بوتافوجو يعلن إقالة دافيدي أنشيلوتي ساعة | أمريكا
كأس العالم - ينضمان إلى إيران وهايتي.. البيت الأبيض يحظر دخول مشجعي دولتين إفريقيتين ساعة | في المونديال
مواعيد مباريات الخميس 18 ديسمبر 2025.. نهائي كأس العرب والسوبر الإيطالي ساعة | كأس العرب
كأس ملك إسبانيا – سقوط الكبار يتواصل.. ليفانتي وفيجو وإشبيلية وفياريال يودعون من دور الـ 32 9 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 4 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر
/videos/49594/ملخص-فوز-نيوكاسل-على-فولام-2-1-كأس-الرابطة-الإنجليزية