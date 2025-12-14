هدف ريال مدريد الأول ضد ألافيس - كيليان مبابي (الدوري الإسباني)

الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 22:51

12/14/2025 10:51:12 PM هدف ريال مدريد الأول ضد ألافيس - كيليان مبابي (الدوري الإسباني)

هدف ريال مدريد الأول ضد ألافيس - كيليان مبابي (الدوري الإسباني)

ريال مدريد كيليان مبابي
نرشح لكم
هدف ريال مدريد الثاني ضد ألافيس - رودريجو (الدوري الإسباني) ملخص فوز أتلتيكو مدريد على فالنسيا 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على أوساسونا 2-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز برشلونة على ريال بيتيس 5-3 (الدوري الإسباني) أهداف فوز برشلونة على أتليتكو مدريد 3-1 (الدوري الإسباني) ضربة جزاء برشلونة المهدرة أمام أتلتيكو مدريد - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول ضد أتلتيكو مدريد - رافينيا (الدوري الإسباني) هدف أتلتيكو مدريد الأول ضد برشلونة - أليكس باينا (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
البدري: تحقيق الثلاثية مع أهلي طرابلس إضافة لي.. ومستمر مع الفريق ساعة | الكرة الأوروبية
ألونسو: كرة فينيسيوس كانت ركلة جزاء واضحة.. وظهرنا بشخصية قوية ضد ألافيس ساعة | الدوري الإسباني
عصام الحضري: تعليماتنا كانت بالتشاور مع طولان.. ولم نواجه احتياطي الأردن ساعة | منتخب مصر
30 انتصار لـ دي زيربي.. مارسيليا يستفيق بهدف جرينود بالفوز على موناكو ساعة | الكرة الأوروبية
على طريقة مورينيو؟ كيفو: تقولون إننا سنحتل المركز العاشر.. ونرد الضربة بمثلها ساعة | الكرة الأوروبية
هدف رودريجو الغائب ينقذ ألونسو ويعبر بريال مدريد من فخ ألافيس ساعة | الدوري الإسباني
كابال ينهي سلسلة 5 تعادلات.. يوفتنوس ينتصر على بولونيا في ريناتو دالارا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
وزارة الرياضة: استبعاد مجلس الزمالك في هذه الحالة.. والمجالس تعاملت بشكل كارثي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 4 مؤتمر سلوت: استبعاد صلاح هو ردي على تصريحاته.. وهدوئي ليس ضعفا
/videos/49579/هدف-ريال-مدريد-الأول-ضد-ألافيس-كيليان-مبابي-الدوري-الإسباني