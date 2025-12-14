هدف مانشتسر سيتي الأول في كريستال بالاس - هالاند
الأحد، 14 ديسمبر 2025 - 16:47
⚽️🔥 هالاند يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي برأسية مميّزة.#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/rxE9AvE98i— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 14, 2025
هدف مانشتسر سيتي الأول في كريستال بالاس - هالاند
