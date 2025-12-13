هدف ليفربول الثاني في برايتون بصناعة صلاح (الدوري الإنجليزي)
السبت، 13 ديسمبر 2025 - 18:28
🔥⚽️ ركنية صلاح تُثمر هدفاً لفريق ليفربول من رأسية مميزة لإيكيتيكي #الدوري_الإنجليزي | #ليفربول | #محمد_صلاح pic.twitter.com/Y8Vo2L5AXZ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2025
هدف ليفربول الثاني في برايتون بصناعة صلاح (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
تحية جماهير ليفربول لـ محمد صلاح بعد مباراة برايتون ملخص فوز أستون فيلا على أرسنال 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على سندرلاند 3-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل ليفربول مع ليدز 3-3 (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز مانشستر سيتي على فولام 5-4 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول في أستون فيلا - إيزاك (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد بالاس - ماونت (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد بالاس - زيركزي (الدوري الإنجليزي)