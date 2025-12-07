ملخص تعادل ليفربول مع ليدز 3-3 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 00:25
ملخص تعادل ليفربول مع ليدز 3-3 (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
ملخص فوز أستون فيلا على أرسنال 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على سندرلاند 3-0 (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز مانشستر سيتي على فولام 5-4 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول في أستون فيلا - إيزاك (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد بالاس - ماونت (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد بالاس - زيركزي (الدوري الإنجليزي) هدف كريستال بالاس الأول ضد مانشستر يونايتد - ماتيتا (الدوري الإنجليزي) هدف ليدز الثاني في مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي)