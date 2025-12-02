أهداف فوز منتخب السعودية ضد عمان 2-1 (كأس العرب)

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 21:02

12/2/2025 9:02:48 PM أهداف فوز منتخب السعودية ضد عمان 2-1 (كأس العرب)

أهداف فوز منتخب السعودية ضد عمان 2-1 (كأس العرب)

كأس العرب منتخب السعودية عمان
نرشح لكم
أهداف فوز برشلونة على أتليتكو مدريد 3-1 (الدوري الإسباني) أهداف فوز مانشستر سيتي على فولام 5-4 (الدوري الإنجليزي) ضربة جزاء برشلونة المهدرة أمام أتلتيكو مدريد - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول ضد أتلتيكو مدريد - رافينيا (الدوري الإسباني) هدف أتلتيكو مدريد الأول ضد برشلونة - أليكس باينا (الدوري الإسباني) هدف التعادل لـ مصر ضد الكويت - أفشة (كأس العرب) تصد رائع من محمد بسام يمنع الثاني لـ الكويت هدف الكويت الأول ضد مصر - فهد الهاجري (كأس العرب)
أخر الأخبار
كأس العرب - رينار يغيب عن لقاء السعودية وجزر القمر لحضور قرعة كأس العالم في أمريكا 15 دقيقة | سعودي في الجول
كأس العرب - لوبيتيجي يعلن انتهاء البطولة للاعب قطر بعد إصابته أمام فلسطين 21 دقيقة | كأس العرب
فليك: أجرينا 3 تبديلات بسبب الإصابة.. وأدائنا ضد أتلتيكو كان في مستوى آخر 21 دقيقة | الدوري الإسباني
رباعي الدوري السعودي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جلوب سوكر 35 دقيقة | سعودي في الجول
بيراميدز خارج المنافسة على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر 45 دقيقة | الدوري المصري
صلاح في القائمة النهائية للمنافسة على جائزتي الأفضل بالعالم من جلوب سوكر 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: بسبب هدفه ضد أتلتيكو مدريد.. أولمو أصيب بخلع في الكتف 56 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: ريفير بليت بدأ التحرك لضم نونيز من الهلال 56 دقيقة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/videos/49512/أهداف-فوز-منتخب-السعودية-ضد-عمان-2-1-كأس-العرب