أهداف فوز منتخب السعودية ضد عمان 2-1 (كأس العرب)
الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 21:02
نهاية المباراة بفوز منتخب السعودية على منتخب عمان بنتيجة 2-1 ضمن دور المجموعات بكأس العرب ✅— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 2, 2025
شاهد الأهداف ⚽️📽️#السعودية_عمان#كأس_العرب pic.twitter.com/7XFqFsjy1v
