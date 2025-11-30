هدف كريستال بالاس الأول ضد مانشستر يونايتد - ماتيتا (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 15:05

11/30/2025 3:05:29 PM هدف كريستال بالاس الأول ضد مانشستر يونايتد - ماتيتا (الدوري الإنجليزي)

هدف كريستال بالاس الأول ضد مانشستر يونايتد - ماتيتا (الدوري الإنجليزي)

كريستال بالاس مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
هدف ليفربول الأول في أستون فيلا - إيزاك (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد بالاس - ماونت (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد بالاس - زيركزي (الدوري الإنجليزي) هدف ليدز الثاني في مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي) هدف ليدز الأول في مانشستر سيتي - كالفيرت لوين (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول في ليدز - فودين (الدوري الإنجليزي) إيزي يكمل الهاتريك في شباك توتنام هدف توتنام الأول في أرسنال - ريتشارليسون (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
بمشاركة إبراهيم عادل.. الجزيرة ينتزع تأهلا دراميا إلى نصف نهائي كأس الرابطة 11 دقيقة | المحترفون
ميرينو يكشف سر تمركزه الرائع داخل منطقة الجزاء 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثاني.. بيراميدز يوافق على انضمام الكرتي لمنتخب المغرب في كأس العرب 18 دقيقة | كأس العرب
كادينا سير تكشف كواليس غضب فليك من الحكم الرابع ضد ألافيس 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريس جيمس: أستعيد مستواي أسبوع بعد الآخر.. وكنا أفضل قبل الطرد 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الإسباني - جيرونا (1)-(0) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
الكشف عن جدول استعداد منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية ساعة | منتخب مصر
ماريسكا: نحن على الطريق الصحيح.. وطرد كايسيدو كان واضحا ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/videos/49498/هدف-كريستال-بالاس-الأول-ضد-مانشستر-يونايتد-ماتيتا-الدوري-الإنجليزي