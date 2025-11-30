هدف كريستال بالاس الأول ضد مانشستر يونايتد - ماتيتا (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 15:05
GOAL!@CPFC lead against @ManUtd 🦅— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 30, 2025
At the second time of asking, Jean-Philippe Mateta makes no mistake from the penalty spot!#beINPL #CRYMUN #CPFC pic.twitter.com/6q9jZc2fTp
