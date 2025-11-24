ملخص فوز المصري على كايزر تشيفز 2-1 (الكونفدرالية)

هدف الأهلي الثالث ضد شبيبة القبائل - تريزيجيه (دوري أبطال إفريقيا)

هدف شبيبة القبائل ضد الأهلي - ياسر إبراهيم (دوري أبطال إفريقيا)

الأهلي يسجل ثنائية في الشوط الأول ضد شبيبة القبائل (دوري أبطال إفريقيا)