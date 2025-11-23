لاعبو الزمالك يهدون الجماهير قميص الراحل محمد صبري
الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 22:06
لاعبو الزمالك يُهدون الجماهير قمصانًا تحمل صورة الراحل محمد صبري ⚫— FilGoal (@FilGoal) November 23, 2025
📷 هلال عادل pic.twitter.com/AR0dWF6uzv
