إيزي يكمل الهاتريك في شباك توتنام
الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 20:20
إيزي ينفجر ويسجل الهاتريك في شباك غريمَه توتنهام 😲#الدوري_الإنجليزي | #آرسنال | #توتنهام pic.twitter.com/DwprreCAJ6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2025
