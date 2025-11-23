هدف توتنام الأول في أرسنال - ريتشارليسون (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 19:54
ريتشارليسون بلمحة ذكية يسجل هدفاً رائعاً في ديربي شمال لندن! 😱⚽️#الدوري_الإنجليزي | #آرسنال | #توتنهام pic.twitter.com/yQsGiFMQuA— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2025
