ثنائية بيراميدز في ريفيرز - أحمد عاطف "قطة" (دوري أبطال إفريقيا)

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 00:03

11/23/2025 12:03:43 AM ثنائية بيراميدز في ريفيرز يوناتيد - أحمد عاطف "قطة" (دوري أبطال إفريقيا)

ثنائية بيراميدز في ريفيرز يوناتيد - أحمد عاطف "قطة" (دوري أبطال إفريقيا)

قطة بيراميدز ريفيرز
نرشح لكم
أكمل الهاتريك.. هدف بيراميدز الثالث في ريفيرز - قطة (دوري أبطال إفريقيا) هدف الأهلي الثالث ضد شبيبة القبائل - تريزيجيه (دوري أبطال إفريقيا) هدف شبيبة القبائل ضد الأهلي - ياسر إبراهيم (دوري أبطال إفريقيا) الأهلي يسجل ثنائية في الشوط الأول ضد شبيبة القبائل (دوري أبطال إفريقيا) هدفا فوز البرازيل على السنغال 2-0 (مباراة ودية) ملخص فوز المغرب على نيو كاليدونيا 16-0 (كأس العالم للناشئين) الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في إفريقيا لعام 2025 هدفا فوز بيراميدز على التأمين الإثيوبي 2-0 (دوري أبطال إفريقيا)
أخر الأخبار
إيدي هاو: كنت أعلم سجلي السلبي أمام مانشستر سيتي 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: كان علينا مصارحة الجماهير بالأزمات.. وقيمة رعاية الزمالك لا تقترب من ربع الأهلي 8 ساعة | الدوري المصري
فان دايك: نتلقى أهدافا سهلة والجميع محبط في ليفربول 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
روبن دياز: قرارات الحكام غريبة وتحتاج إلى توضيح 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: لم نستطع الحفاظ على مستوانا أمام نيوكاسل 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 8 ساعة | الكرة الإفريقية
توروب: أعرف قيمة دوري الأبطال بالنسبة لـ الأهلي.. وكنت أنتظر إمام عاشور 9 ساعة | الكرة الإفريقية
قطة: سعيد بأول هاتريك مع بيراميدز.. ونريد الحفاظ على لقب دوري الأبطال 9 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/videos/49458/ثنائية-بيراميدز-في-ريفيرز-أحمد-عاطف-قطة-دوري-أبطال-إفريقيا