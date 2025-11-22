هدف تشيلسي الثاني في بيرنلي - إنزو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي)
السبت، 22 نوفمبر 2025 - 18:58
⚽️🔥 إينزو فرنانديز يضيف الهدف الثاني لتشلسي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/2x8i9xPrqB— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2025
هدف تشيلسي الثاني في بيرنلي - إنزو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف نيوكاسل الأول في مانشستر سيتي - هارفي بارنز (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول في نيوكاسل - روبن دياز (الدوري الإنجليزي) هدف نيوكاسل الثاني في مانشستر سيتي - هارفي بارنز (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الأول في بيرنلي - بيدرو نيتو (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الأول ضد توتنام - بريان مبومو (الدوري الإنجليزي) هدف توتنام الأول ضد مانشستر يونايتد - ماتياس تيل (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد توتنام - ماتياس دي ليخت (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل مانشستر يونايتد مع نوتنجهام فورست 2-2 (الدوري الإنجليزي)