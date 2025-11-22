الأهلي يسجل ثنائية في الشوط الأول ضد شبيبة القبائل (دوري أبطال إفريقيا)

تريزيغيه ومحمد شريف يبصمان على أولى أهداف الأهلي في مرحلة الدوري ضمن دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم



برأيك، أي هدف هو الأجمل؟ ✍️#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/6xMlBSEgMM