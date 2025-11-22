الأهلي يسجل ثنائية في الشوط الأول ضد شبيبة القبائل (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 22 نوفمبر 2025 - 18:53
تريزيغيه ومحمد شريف يبصمان على أولى أهداف الأهلي في مرحلة الدوري ضمن دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2025
برأيك، أي هدف هو الأجمل؟ ✍️#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/6xMlBSEgMM
الأهلي يسجل ثنائية في الشوط الأول ضد شبيبة القبائل (دوري أبطال إفريقيا)
