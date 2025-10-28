ملخص فوز وادي دجلة على الاتحاد السكندري 2-1 (الدوري المصري)
الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 - 00:09
ملخص فوز وادي دجلة على الاتحاد السكندري 2-1 (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف فوز الجونة على سموحة 1-0 (الدوري المصري) هدف فوز سيراميكا على كهرباء الإسماعيلية 1-0 (الدوري المصري) هدف فوز فاركو على الإسماعيلي 1-0 (الدوري المصري) ملخص فوز المقاولون العرب على مودرن سبورت 2-1 (الدوري المصري) القائمان والمدافع يمنعان هدفا في مودرن والمقاولون (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على الاتحاد 2-1 (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد الاتحاد - بنشرقي (الدوري المصري) أهداف فوز بيراميدز على فاركو 2-0 (الدوري المصري)