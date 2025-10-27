ملخص فوز توتنام على إيفرتون 3-0 (الدوري الإنجليزي)

الإثنين، 27 أكتوبر 2025 - 01:04

10/27/2025 1:04:28 AM ملخص فوز توتنام على إيفرتون 3-0 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز توتنام على إيفرتون 3-0 (الدوري الإنجليزي)

توتنام إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ملخص فوز أستون فيلا على مانشستر سيتي 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على كريستال بالاس 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز بورنموث على نوتنجهام 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز سندرلاند على تشيلسي 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز برينتفورد على ليفربول 3-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على برايتون 4-2 (الدوري الإنجليزي) هدف محمد صلاح في برينتفورد (الدوري الإنجليزي) هدفا مانشستر يونايتد ضد برايتون (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
الإقالة تقترب أكثر يا تودور؟ يوفنتوس يخسر من لاتسيو بهدف دون رد ساعة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - بصافرة أمين عمر.. مابولولو يتعادل للبدري مع أهلي طرابلس ضد نهضة بركان 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر مقرب من علي ماهر لـ في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي 2 ساعة | الدوري المصري
مروان حمدي: البنا لم يعد لتقنية الفيديو أمام فاركو.. ونطالب بتطبيق الحق 3 ساعة | الدوري المصري
وكيله: الجزيري لم يشكُ الزمالك.. ورفض الرحيل لتحقيق أرقاما قياسية 3 ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: لن يكون هناك مشرف على الكرة في وجود الخطيب.. ولا تستبعد الزمالك أبدا 3 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لدعم الهجوم.. الأولوية للأجنبي وخطة بديلة 3 ساعة | الدوري المصري
الكونفدرالية – مفاجأة مدوية.. النجم الساحلي يودع بركلات الترجيح من الدور التمهيدي 4 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/videos/49356/ملخص-فوز-توتنام-على-إيفرتون-3-0-الدوري-الإنجليزي