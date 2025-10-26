ملخص فوز برينتفورد على ليفربول 3-2 (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 17:43

10/26/2025 5:43:08 PM ملخص فوز برينتفورد على ليفربول 3-2 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز برينتفورد على ليفربول 3-2 (الدوري الإنجليزي)

برينتفورد ليفربول الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
المحكمة تستدعي برشلونة للاستماع في قضية نيجريرا 2 دقيقة | الدوري الإسباني
"تأخرت لحاجتي لعطلة".. ستيف بروس يحكي موقفا طريفا مع عمرو زكي قبل ثنائيته في ليفربول 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميرور: بيلينجهام رفض عرضا من مانشستر يونايتد بسبب أبطال أوروبا 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاجازيتا: اجتماع مرتقب بين يوفنتوس وسباليتي 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماريسكا يعلن عودة ديلاب قبل مواجهة ولفرهامبتون في كأس الرابطة 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد غياب شهرين.. إيسكو يعود للتدرب بالكرة 50 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: نيوكاسل مهدد بفقدان بوتمان أمام توتنام بعد الاصطدام في الرأس 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - محمد السيد يطلب 10 ملايين جنية سنويا لتجديد تعاقده ساعة | الدوري المصري
