هدف محمد صلاح في برينتفورد (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 26 أكتوبر 2025 - 00:14
محمد صلاح يرد على الانتقادات بأفضل طريقة 🔥— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 25, 2025
يسجل الهدف الثاني لليفربول ويشعل الدقائق الأخيرة من المباراة!#الدوري_الإنجليزي | #برينتفورد_ليفربول pic.twitter.com/5CR9udSiS8
هدف محمد صلاح في برينتفورد (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدفا مانشستر يونايتد ضد برايتون (الدوري الإنجليزي) هدف سندرلاند الثاني في تشيلسي - شمس الدين طالبي (الدوري الإنجليزي) هدف تعادل سندرلاند في تشيلسي (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الأول في سندرلاند - جارناتشو (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أستون فيلا على توتنام 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على ليفربول 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز مانشستر يونايتد على ليفربول - هاري ماجواير هدف تعادل ليفربول في مانشستر يونايتد - كودي جاكبو