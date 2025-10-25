ملخص فوز الأهلي على إيجل نوار 1-0 (دوري أبطال إفريقيا)

السبت، 25 أكتوبر 2025 - 21:36

10/25/2025 9:36:21 PM ملخص فوز الأهلي على إيجل نوار 1-0 (دوري أبطال إفريقيا)

ملخص فوز الأهلي على إيجل نوار 1-0 (دوري أبطال إفريقيا)

عمر كمال الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
ملخص فوز وادي دجلة على الاتحاد السكندري 2-1 (الدوري المصري) هدف فوز الجونة على سموحة 1-0 (الدوري المصري) ملخص فوز المصري على الاتحاد الليبي 2-1 (الكونفدرالية) هدف فوز سيراميكا على كهرباء الإسماعيلية 1-0 (الدوري المصري) هدف فوز فاركو على الإسماعيلي 1-0 (الدوري المصري) هدفا تعادل بيراميدز مع التأمين الإثيوبي 1-1 (دوري أبطال إفريقيا) ملخص فوز المقاولون العرب على مودرن سبورت 2-1 (الدوري المصري) طرد جراديشار في مباراة الأهلي وإيجل نوار - (دوري أبطال إفريقيا)
أخر الأخبار
خبر في الجول - التوأم وأبو ريدة يمثلون مصر في قرعة كأس العالم دقيقة | منتخب مصر
خدمة في الجول - اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تمنح تأشيرة المغرب للمصريين مجانا 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
المحكمة تستدعي برشلونة للاستماع في قضية نيجريرا 24 دقيقة | الدوري الإسباني
"تأخرت لحاجتي لعطلة".. ستيف بروس يحكي موقفا طريفا مع عمرو زكي قبل ثنائيته في ليفربول 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميرور: بيلينجهام رفض عرضا من مانشستر يونايتد بسبب أبطال أوروبا 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لاجازيتا: اجتماع مرتقب بين يوفنتوس وسباليتي ساعة | الكرة الأوروبية
ماريسكا يعلن عودة ديلاب قبل مواجهة ولفرهامبتون في كأس الرابطة ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد غياب شهرين.. إيسكو يعود للتدرب بالكرة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 2 رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 3 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة 4 سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم
/videos/49338/ملخص-فوز-الأهلي-على-إيجل-نوار-1-0-دوري-أبطال-إفريقيا