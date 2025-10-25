هدف سندرلاند الثاني في تشيلسي - شمس الدين طالبي (الدوري الإنجليزي)

المغربي شمس الدين طالبي يخطف هدفًا قاتلًا لسندرلاند الصاعد حديثًا من التشامبيونشيب في شباك تشيلسي 🔥⚽️



ساندرلاند يرتقي إلى المركز الثاني مؤقتًا 👏#الدوري_الإنجليزي | #تشلسي | #ساندرلاند pic.twitter.com/DBzJURh4Sa