هدف سندرلاند الثاني في تشيلسي - شمس الدين طالبي (الدوري الإنجليزي)
السبت، 25 أكتوبر 2025 - 19:10
المغربي شمس الدين طالبي يخطف هدفًا قاتلًا لسندرلاند الصاعد حديثًا من التشامبيونشيب في شباك تشيلسي 🔥⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 25, 2025
ساندرلاند يرتقي إلى المركز الثاني مؤقتًا 👏#الدوري_الإنجليزي | #تشلسي | #ساندرلاند pic.twitter.com/DBzJURh4Sa
