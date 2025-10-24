هدف الزمالك الأول في ديكيداها - الجزيري (الكونفدرالية)
الجمعة، 24 أكتوبر 2025 - 19:16
من العدم.. أحمد شريف بروح عالية يحصل على ركلة جزاء يسددها سيف الجزيري ليتقدم للزمالك أمام ديكيداها 🏹 pic.twitter.com/VVbwtJNWIQ— ON Sport (@ONTimeSports) October 24, 2025
هدف الزمالك الأول في ديكيداها - الجزيري (الكونفدرالية)
نرشح لكم
ملخص فوز المغرب على الأرجنتين 0/2 (نهائي كأس العالم تحت 20) هدف المغرب الثاني في شباك الأرجنتين - ياسر الزابيري (نهائي كأس العالم للشباب) هدف المغرب الأول في شباك الأرجنتين - ياسر الزابيري (نهائي كأس العالم للشباب) لحظات تتويج بيراميدز بلقب السوبر الإفريقي 2025 هدف فوز بيراميدز على نهضة بركان 1-0 (السوبر الإفريقي) هدف برشلونة الأول في جيرونا - بيدري (الدوري الإسباني) ملخص فوز الزمالك على ديكيداها 6-0 (الكونفدرالية) هدف الزمالك الأول ضد ديكيداها - أحمد شريف (الكونفدرالية)
أخر الأخبار
الزمالك يكشف طبيعة إصابة أحمد شريف 58 دقيقة | الدوري المصري