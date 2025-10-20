ملخص فوز أستون فيلا على توتنام 2-1 (الدوري الإنجليزي)
الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 00:12
ملخص فوز أستون فيلا على توتنام 2-1 (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
ملخص فوز مانشستر يونايتد على ليفربول 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز مانشستر يونايتد على ليفربول - هاري ماجواير هدف تعادل ليفربول في مانشستر يونايتد - كودي جاكبو هدف تقدم مانشستر يونايتد أمام ليفربول - مبومو (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز برايتون على نيوكاسل 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على إيفرتون 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على نوتنجهام فورست 3-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل بورنموث مع كريستال بالاس 3-3 (الدوري الإنجليزي)