هدف تقدم مانشستر يونايتد أمام ليفربول - مبومو (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 18:40
تشتعل القمة مبكرًا في آنفيلد! 🔥— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 19, 2025
مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول بهدف منذ الدقيقة الثانية من عمر المباراة! ⚽️#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربل_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/qTYThRi1LL
