ملخص فوز برايتون على نيوكاسل 2-1 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 18:35
ملخص فوز برايتون على نيوكاسل 2-1 (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف فوز مانشستر يونايتد على ليفربول - هاري ماجواير هدف تعادل ليفربول في مانشستر يونايتد - كودي جاكبو هدف تقدم مانشستر يونايتد أمام ليفربول - مبومو (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على إيفرتون 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على نوتنجهام فورست 3-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل بورنموث مع كريستال بالاس 3-3 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على فولام 1-0 (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الثاني في نوتينجام - بيدرو نيتو (الدوري الإنجليزي)