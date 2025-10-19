لحظات تتويج بيراميدز بلقب السوبر الإفريقي 2025

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 18:26

10/19/2025 6:26:53 PM لحظات تتويج بيراميدز بلقب السوبر الإفريقي 2025

لحظات تتويج بيراميدز بلقب السوبر الإفريقي 2025

بيراميدز السوبر الإفريقي
نرشح لكم
هدف المغرب الثاني في شباك الأرجنتين - ياسر الزابيري (نهائي كأس العالم للشباب) هدف المغرب الأول في شباك الأرجنتين - ياسر الزابيري (نهائي كأس العالم للشباب) هدف فوز بيراميدز على نهضة بركان 1-0 (السوبر الإفريقي) هدف برشلونة الأول في جيرونا - بيدري (الدوري الإسباني) ملخص فوز الزمالك على ديكيداها 6-0 (الكونفدرالية) هدف الزمالك الأول ضد ديكيداها - أحمد شريف (الكونفدرالية) هدف الأهلي الأول ضد إيجل نوار - عكسي (دوري أبطال إفريقيا) هدف فوز الترجي على النجم الساحلي 1-0 (الدوري التونسي)
أخر الأخبار
مباشر نهائي كأس العالم للشباب - الأرجنتين (0)-(2) المغرب.. العودة لتقنية الفيديو ساعة | الكرة الإفريقية
تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 ساعة | رياضات أخرى
خبر في الجول – نهائي السوبر بتحكيم أجنبي.. وثنائي مصري لنصف النهائي 3 ساعة | الكرة المصرية
أمن الصدارة قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد يهزم خيتافي 3 ساعة | الدوري الإسباني
مدير فيورنتينا: مشهد سقوط خيمينيز للحصول على ركلة جزاء قبيح 3 ساعة | الكرة الأوروبية
عمر عصر يكشف أسباب مشادته مع نجل رئيس اتحاد تنس الطاولة وزميله في المنتخب 3 ساعة | رياضات أخرى
غاب بوليسيتش؟ لا مشكلة.. لياو يقود ميلان للفوز على فيورنتينا وتصدر الدوري الإيطالي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
هاني سعيد: هذه حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/videos/49293/لحظات-تتويج-بيراميدز-بلقب-السوبر-الإفريقي-2025