هدف برشلونة الأول في جيرونا - بيدري (الدوري الإسباني)
السبت، 18 أكتوبر 2025 - 21:21
🔥 بيدري يفتتح التسجيل لبرشلونة بهدف رائع!#الدوري_الإسباني #LaLiga pic.twitter.com/Tg3e27Rqre— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 18, 2025
