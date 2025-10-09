هدف فوز المنصورة على أسوان - محمد عيد (دوري المحترفين)
الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 19:53
"المنصورة يخطف الفوز في الثواني الأخيرة".. أهداف مباراة (المنصورة 1-0 أسوان) في دوري المحترفين pic.twitter.com/iK5N48XmA0— ON Sport (@ONTimeSports) October 9, 2025
