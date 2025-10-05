هدف نيوكاسل الثاني في نوتنجهام - نيك فولتيمادة (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 18:21
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 5, 2025
What a penalty that is from Nick Woltemade!#beINPL #NEWNFO #NUFC pic.twitter.com/5UNfu3Rrtw
هدف نيوكاسل الثاني في نوتنجهام - نيك فولتيمادة (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف مانشستر سيتي الأول ضد برينتفورد - هالاند (الدوري الإنجليزي) هدف نيوكاسل الأول في نوتنجهام - برونو جيماريش (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز توتنام على ليدز 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على سندرلاند 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على ليفربول 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على وست هام 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز تشيلسي على ليفربول - إستيفاو (الدوري الإنجليزي) هدف تعادل ليفربول في تشيلسي - جاكبو (الدوري الإنجليزي)