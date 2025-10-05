ملخص فوز تشيلسي على ليفربول 2-1 (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 00:19

10/5/2025 12:19:05 AM ملخص فوز تشيلسي على ليفربول 2-1 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز تشيلسي على ليفربول 2-1 (الدوري الإنجليزي)

تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ملخص فوز توتنام على ليدز 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على سندرلاند 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على وست هام 2-0 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز تشيلسي على ليفربول - إستيفاو (الدوري الإنجليزي) هدف تعادل ليفربول في تشيلسي - جاكبو (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الأول في ليفربول - كايسيدو (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على نيوكاسل 2-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز برايتون على تشيلسي 3-1 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
كأس العالم للشباب - تضاؤل فرص منتخب مصر في التأهل بعد فوز إسبانيا على البرازيل 3 ساعة | منتخب مصر
ألونسو يكشف حالة مبابي وماستانتونو 4 ساعة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يكمل استفاقته من الدربي بالتغلب على فياريال 4 ساعة | الدوري الإسباني
عادل مصطفى: كل المباريات مهمة.. وهذا كان حديثي مع الشحات قبل القمة 4 ساعة | الدوري المصري
سلوت عن فرص صلاح الضائعة: إنه إنسان.. وهذا الانطباع سببه الموسم الماضي 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
بايرن ميونيخ يواصل السير بالعلامة الكاملة.. ودورتموند يتعثر أمام لايبزج 5 ساعة | الكرة الأوروبية
محمود صلاح: سعيد بالتسجيل ضد الزمالك.. وعبد العال قال لي "ألعب لعبك" 5 ساعة | الدوري المصري
كايسيدو: كنت أعلم أن تسديدتي ستسكن شباك ليفربول 5 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/videos/49245/ملخص-فوز-تشيلسي-على-ليفربول-2-1-الدوري-الإنجليزي