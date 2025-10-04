أهداف فوز إنتر على كريمونيزي 4-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 04 أكتوبر 2025 - 22:10
نهاية المباراة بفوز إنتر على ضيفه كريمونيزي بنتيجة 4-1 ضمن مواجهات الجولة السادسة من الكالتشيو ✅— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 4, 2025
شاهد الأهداف ⚽️📹
تابعوا الدوري الإيطالي عبر تطبيق (STARZPLAY) 🌟#إنتر_كريمونيزي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/CTlctlQ7Rl
