هدف تشيلسي في مانشستر يونايتد - تشالوباه

السبت، 20 سبتمبر 2025 - 21:41

9/20/2025 9:41:38 PM هدف تشيلسي في مانشستر يونايتد - تشالوباه

هدف تشيلسي في مانشستر يونايتد - تشالوباه

تشيلسي
نرشح لكم
هدف مانشستر يونايتد الثاني في تشيلسي - كاسيميرو هدف مانشستر يونايتد الأول في تشيلسي - برونو فيرنانديز (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني ضد إيفرتون - إيكيتيكي (الدوري الإنجليزي) صناعة صلاح.. هدف ليفربول الأول ضد إيفرتون - جرافنبيرخ (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على بيرنلي 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على يونايتد 3-0 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني في يونايتد - هالاند (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول في يونايتد - فيل فودين (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
بمشاركة رامي ربيعة.. العين يهزم خورفكان وينقض على الصدارة 2 ساعة | الوطن العربي
حوار في الجول - بسملة عبد المجيد: تعرضت للظلم في كرة القدم.. وحلمي كأس العالم 3 ساعة | رياضة نسائية
ماريسكا: لهذا السبب استبدلت بالمر.. ونستحق ركلة جزاء ضد مانشستر يونايتد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: غياب بانزا عن المباريات لقرار فني من فيريرا 3 ساعة | الدوري المصري
تقرير أنجولي: غياب شيكو بانزا عن الزمالك لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة 3 ساعة | الدوري المصري
التعادل الأول والمشاركة الأساسية الثانية.. أكرم توفيق رجل مباراة الشمال والغرافة 3 ساعة | المحترفون
أموريم: الأمور دائما معقدة معنا.. وكاسيميرو يشعر بالسوء من طرده 3 ساعة | الكرة الأوروبية
النصر يضرب الرياض بخماسية.. والاتحاد يفوز على النجمة في الوقت القاتل 4 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول 2 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(1) الأهلي.. تعادل 3 في الجول يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه بالسكوت في احتفاله 4 مؤتمر النحاس: زيزو يتحمل مسؤولية المشاركة.. وتوترنا بعد التعادل ضد إنبي
/videos/49129/هدف-تشيلسي-في-مانشستر-يونايتد-تشالوباه